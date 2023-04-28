Игрок Динамо: Я долго шел к дебютному голу за клуб, поэтому рад, что это удалось

В рамках 23 тура чемпионата Украины Динамо в номинально гостевом матче победило Металлист 1:3.

Дебютным голом за киевлян отличился Константин Вивчаренко. Один из героев поединка поделился эмоциями после него.

Вивчаренко заявил, что очень хотел записать на свой счет результативное действие.

"Эмоции незабываемые, ведь я очень хотел либо забить сам, либо отдать голевую передачу, чтобы помочь команде победить. Я долго шел к этому, поэтому очень рад, что удалось отличиться.

Конечно, все подобные моменты мы делаем на тренировках, поэтому, когда я увидел свободную зону, подключился к атаке. Спасибо Виталию Буяльскому, что заметил меня и отдал передачу.

Мы настраиваемся на каждую игру максимально. Надеюсь, сегодняшний успех придаст нам еще больше уверенности, и остальные матчи мы проведем в таком же духе.

Завтра мы возвращаемся в Киев, будем восстанавливаться и готовиться к каждому следующему матчу, как обычно. Для нас нет никакой разницы, или он в Киеве, или на выезде", - сказал защитник.

Напомним, Динамо сейчас занимает четвертую строчку с 44 пунктами в своем активе.