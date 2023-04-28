Металлист - Динамо 1:3 видео голов и лучших моментов матча 28.04.2023

В пятницу, 28 апреля, Металлист принимал в Ужгороде на стадионе Авангард киевское Динамо в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

"Бело-синие" в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Шовковского справились с соперником, одержав победу со счетом 3:1.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей, а уже в начале второго тайма харьковская команда осталась в меньшинстве после удаления Юрия Романюка.

Тем не менее Динамо смогло открыть счет в поединке только на 70-й минуте благодаря точному дальнему удару Александра Сироты. Вскоре Владиславу Ванату удалось удвоить преимущество киевлян. Харьковчане отквитали один забитый мяч усилиями Максима Прядуна, но в компенсированное время точку в матче поставил Константин Вивчаренко.

На данный момент Динамо с 44 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Металлист с 19 очками расположился на 15-й позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Металлист - Динамо в 23-м туре УПЛ:

Металлист - Динамо 1:3

Голы: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+2

Металлист: Ермолов - Романюк, Пати, Порох, Коррал, Картушов - Демченко, Ралюченко, Чайковский (Бойчук, 46, Наумец, 72), Панасенко (Багачанский, 60) - Прядун.

Динамо: Нещерет - Тимчик, Дячук (Попов, 78), Сирота, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито (Диалло, 77), Буяльский, Волошин (Кабаев, 46) - Ванат (Рамирес, 77).

Предупреждения: Прядун, Коррал, Демченко - Вивчаренко, Рамирес

Удаление: Романюк, 49