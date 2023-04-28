Металлист - Динамо Киев 1:3 обзор матча и результат игры 28.04.2023

В пятницу, 28 апреля, в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист принимал киевское Динамо.

В первом тайме команды создали по несколько моментов, но реализовать их не удалось.

Уже на старте второй половины встречи Металлист остался в меньшинстве - Романюк был удален за фол последней надежды против Кабаева.

В средине тайма защитник киевлян Александр Сирота взял игру на себя и решился на дальний удар - мяч по филигранной траектории упал в дальнею девятку ворот харьковчан. Через несколько минут Динамо удвоило счет - Ванат замкнул прострел Кабаева.

Казалось, что матч будет доигран в спокойной манере, но Денис Попов, который появился на поле в концовке игры, подарил гол харьковчанам. Защитник упал на ровном месте, Картушов подхватил мяч и отдал голевую на Прядуна, который и забил.

На последних минутах Металлист пошел в штурм, но спастись от поражения не удалось. Киевляне же наоборот в компенсированное время забили третий - Вивчаренко автор гол.

В турнирной таблице чемпионата Украины Динамо идет на четвертом месте с 44 баллами, а харьковчане занимают 15-ю позицию с 19 очками.

Статистика матча Металлист - Динамо Киев в рамках 23-го тура УПЛ

Металлист - Динамо Киев 1:3

Голы: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+2

Владение мячом: 30%-70%

Удары по воротам: 4-14

Удары в створ: 2-6

Угловые: 3-9

Удаление: Романюк, 49