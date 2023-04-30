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Ливерпуль в голевой перестрелке одолел Тоттенхэм

"Шпоры" отыграли три гола, но все равно упустили победу.
Сегодня, 20:48
Ливерпуль - Тоттенхэм / Getty Images
Ливерпуль - Тоттенхэм / Getty Images

В центральном матче 34-го тура АПЛ Ливерпуль принимал на Энфилде Тоттенхэм.

Хозяева сразу показали, что намерены выиграть этот матчи и сразу на третьей минуте открыли счет, отличился Джонс. Уже через две минуты Диас удвоил преимущество, а на 15-й Салах оформил пенальти. 3:0, а матч даже толком не начался.

Источник: Getty Images

Однако "шпоры" не рассыпались, а наоборот прижали хозяев к воротам. В обороне Ливерпуля начался настоящий цирк, и уж на 40-й минут Кейн отыграл один мяч. 

Источник: Getty Images

Второй тайм начался с двух ударов в штангу от Тоттенхэма, которы давили изо всх сил, пока на 77-й минуте Сон не отыграл еще один мяч. А дальше началось нечто невообразимое. На 90+3 минуте Ришарлисон сравнял счет, а уже в слдующей атак Ливерпуль забрал себе свои три очка.

Источник: Getty Images

Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм чемпионата Англии

Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 
Голы: Джонс, 3, Диас, 5, Салах (пенальти), 15, Жота, 90+5 - Кейн, 39, Сон, 77, Ришарлисон, 90+3 

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 2.15
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 4 - 7     
Фолы: 12 - 7

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон - Фабиньо, Джонс (Милнер, 86), Эллиотт (Хендерсон, 63) - Салах, Диас (Диогу Жота, 63), Гакпо (Нуньес, 73).

Тоттенхэм: Форстер - Порро (Лукас Моура, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро - Перишич (Данджума, 90), Хейбьерг, Кулусевски (Сарр, 66), Скипп (Ришарлисон, 84), Сон Хын Мин - Кейн.

Предупреждение: Конате, 70, Жота, 81, Милнер, 90+1, Клопп, 90+5 - Сон, 52, Ришарлисон, 90+4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм

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