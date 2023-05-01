Милан - Интер: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 10.05.2023
В среду, 10 апреля, состоится один из двух полуфиналов Лиги чемпионов, где в принципиальном противостоянии сойдутся Милан и Интер.
"Россонери" на пути к этой стадии заняли второе место в группе, прошли Тоттенхэм в первом раунде плей-офф и победили Наполи в четвертьфинале.
"Нероадзурри" повторили успех своих соседей по городу в групповом этапе, а уже в плей-офф поочередно справились с португальскими Порту и Бенфикой.
Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Милан - Интер
Поразительно, но букмекеры считают, что у команд абсолютно одинаковые шансы на победу в первом поединке противостоянии и при этом не советовали бы ставить на ничью.
Прогноз букмекеров на матч Милан - Интер
- Победа Милана: 2.82
- Ничья: 3.20
- Победа Интера 2.82
Также эксперты считают, что исход поединка может решится благодаря одному забитому мячу. На тотал меньше 1.5 коэффициент - 1.45
Исходя из этого логично, что по мнению букмекеров, в матче забьет лишь одна команда. На это коэффициент - 1.85, хотя, если поставить на обе забьют, то выигрыш получится не сильно больше, ведь тут коэффициент 1.89
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Статистика противостояния Милан - Интер
Логично, что клубы из одной страны чаще встречаются во внутреннем чемпионате и кубках, а не в еврокубках. Здесь та же история, поэтому, дерби Милана исчисляется очень большим количеством матчей.
История противостояния исчисляется 219 матчами, а небольшое преимущество по количеству побед имеют "нероадзурри", хотя, статистика очных встреч достаточно плотная
Милан - Интер
71 Победы 81
67 Ничьи 67
283 Голы 296
Последняя встреча между командами также завершилась победой "нероадзурри". Добыта она была с минимальным счетом 1:0
Интер - Милан 1:0
Гол: Мартинес, 34
Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла, Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.
Милан: Тэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Кьер (Ребич, 86), Габбия (Тиав, 70), Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги (Рафаэл Леау, 55), Жуниор Мессиас (Браим Диас, 46).
Предупреждения: Калулу (32), Габбия (49), Рафаэл Леау (62), Мхитарян (67), Ачерби (68), Жиру (84), Ребич (88).