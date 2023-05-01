Милан - Интер: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 10.05.2023

Узнай на ISPORT, кто может победить в миланском дерби по мнению букмекеров.

В среду, 10 апреля, состоится один из двух полуфиналов Лиги чемпионов, где в принципиальном противостоянии сойдутся Милан и Интер.

"Россонери" на пути к этой стадии заняли второе место в группе, прошли Тоттенхэм в первом раунде плей-офф и победили Наполи в четвертьфинале.

"Нероадзурри" повторили успех своих соседей по городу в групповом этапе, а уже в плей-офф поочередно справились с португальскими Порту и Бенфикой.

Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Милан - Интер

Поразительно, но букмекеры считают, что у команд абсолютно одинаковые шансы на победу в первом поединке противостоянии и при этом не советовали бы ставить на ничью.

Прогноз букмекеров на матч Милан - Интер

Победа Милана: 2.82

Ничья: 3.20

Победа Интера 2.82

Также эксперты считают, что исход поединка может решится благодаря одному забитому мячу. На тотал меньше 1.5 коэффициент - 1.45

Исходя из этого логично, что по мнению букмекеров, в матче забьет лишь одна команда. На это коэффициент - 1.85, хотя, если поставить на обе забьют, то выигрыш получится не сильно больше, ведь тут коэффициент 1.89

Источник: Getty Images

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Статистика противостояния Милан - Интер

Логично, что клубы из одной страны чаще встречаются во внутреннем чемпионате и кубках, а не в еврокубках. Здесь та же история, поэтому, дерби Милана исчисляется очень большим количеством матчей.

История противостояния исчисляется 219 матчами, а небольшое преимущество по количеству побед имеют "нероадзурри", хотя, статистика очных встреч достаточно плотная

Милан - Интер

71 Победы 81

67 Ничьи 67

283 Голы 296

Источник: Getty Images

Последняя встреча между командами также завершилась победой "нероадзурри". Добыта она была с минимальным счетом 1:0

Интер - Милан 1:0

Гол: Мартинес, 34

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла, Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.

Милан: Тэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Кьер (Ребич, 86), Габбия (Тиав, 70), Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги (Рафаэл Леау, 55), Жуниор Мессиас (Браим Диас, 46).

Предупреждения: Калулу (32), Габбия (49), Рафаэл Леау (62), Мхитарян (67), Ачерби (68), Жиру (84), Ребич (88).