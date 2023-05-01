Артета намерен лично заняться трансфером Райса

Главный тренер Арсенала Микель Артета намерен лично возглавить переговорный процесс с Декланом Райсом, пишет Mirror.

"Канониры" обспечили себе место в Лиге чемпионов, а потому теперь активизировались на трнасферном рынке. Лидер Вест Хэма Деклан Райс остается для лондонцв приоритетной целью.

На англичанина кроме Арсенала претендут и Челси, но участие в еврокубках дает преимущество в переговорах "канонирам". И даже с учтом этого Артета намерен лично взяться за подписание игрока.

Такж издание утверждает, что Арсенал изменил свои трансферные планы. Ранее планировалось подписать Райса и Кайседо, но теперь испанский специалист намерен укрепить и другие линии.

В будущее трансферное окно "канониры" будут искать также центрального защитника и вингера.

Напомним, что ранее Сити разгромил Арсенал в матче за потенциальное чемпионство в АПЛ.