iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Арсенал 4:1 видео голов и лучших моментов матча 26.04.23

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английской Премьер-лиги.
Сегодня, 09:02
Манчестер Сити разгромил Арсенал / Getty Images
Манчестер Сити разгромил Арсенал / Getty Images

В среду, 26 апреля, Манчестер Сити принимал на своем поле лондонский Арсенал в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.

В противостоянии двух претендентов на чемпионство "горожане" уверенно разобрались с оппонентом, разгромив его со счетом 4:1.

Хозяева поля вышли вперед уже на седьмой минуте поединка благодаря результативному удару Кевина Де Брюйне, а перед перерывом преимущество команды Хосепа Гвардиолы удвоил Джон Стоунз.

Во второй половине встречи бельгийский полузащитник Манчестер Сити оформил дубль, на что Арсенал только под конец встречи ответил голом Роба Холдинга. Тем не менее в компенсированное к матчу время Эрлинг Холанд довел счет снова до разгромного.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на два очка, но сыграв на два матча больше.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Арсенал в 33-м туре АПЛ:

Манчестер Сити - Арсенал 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 - Холдинг, 86.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи - Гюндоган (Марез, 72), Родри, Де Брюйне (Альварес, 80) - Силва, Холанд, Грилиш (Фоден, 87).

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Холдинг, Габриэль, Зинченкко - Эдегор (Смит-Роу, 71), Парти, Джака (Жоржиньо, 60) - Сака (Нельсон, 80), Жезус (Нкетия, 80), Мартинелли (Троссард, 60).

Предупреждения: Диаш, Грилиш, Родри - Парти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии видео голов обзор матча Английская Премьер-лига видео лучших моментов

Статьи по теме

Фердинанд объяснил, почему Манчестер Сити разгромил Арсенал Фердинанд объяснил, почему Манчестер Сити разгромил Арсенал
Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ после двух лет в Чемпионшипе Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ после двух лет в Чемпионшипе
Стало известно будущее Магнуссена в Хаас Стало известно будущее Магнуссена в Хаас
Setanta Sports объявила о прекращении сотрудничества с УПЛ Setanta Sports объявила о прекращении сотрудничества с УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Украина11:35
Setanta Sports объявила о прекращении сотрудничества с УПЛ
Европа11:09
Фердинанд объяснил, почему Манчестер Сити разгромил Арсенал
Бокс10:58
"Воспринял с энтузиазмом": Промоутер Усика подтвердил намерение провести бой с Дюбуа в Польше
Европа10:40
Роберт Левандовски: статистика-2022/2023
Европа10:35
Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
Футбол10:32
В бразильском словаре появилось новое слово в честь легенды футбола
Европа10:11
Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ после двух лет в Чемпионшипе
Европа09:59
Лунин заинтересовал немецкие клубы
Европа09:38
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Европа09:02
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK