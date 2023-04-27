В среду, 26 апреля, Манчестер Сити принимал на своем поле лондонский Арсенал в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.

В противостоянии двух претендентов на чемпионство "горожане" уверенно разобрались с оппонентом, разгромив его со счетом 4:1.

Хозяева поля вышли вперед уже на седьмой минуте поединка благодаря результативному удару Кевина Де Брюйне, а перед перерывом преимущество команды Хосепа Гвардиолы удвоил Джон Стоунз.

Во второй половине встречи бельгийский полузащитник Манчестер Сити оформил дубль, на что Арсенал только под конец встречи ответил голом Роба Холдинга. Тем не менее в компенсированное к матчу время Эрлинг Холанд довел счет снова до разгромного.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на два очка, но сыграв на два матча больше.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Арсенал в 33-м туре АПЛ:

Манчестер Сити - Арсенал 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 - Холдинг, 86.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи - Гюндоган (Марез, 72), Родри, Де Брюйне (Альварес, 80) - Силва, Холанд, Грилиш (Фоден, 87).

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Холдинг, Габриэль, Зинченкко - Эдегор (Смит-Роу, 71), Парти, Джака (Жоржиньо, 60) - Сака (Нельсон, 80), Жезус (Нкетия, 80), Мартинелли (Троссард, 60).

Предупреждения: Диаш, Грилиш, Родри - Парти.