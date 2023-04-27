Манчестер Сити - Арсенал 4:1: обзор матча и результат игры 26.04.2023

Команда Микеля Артеты в потенциальном матче за чемпионство не сумела ничего противопоставить своему оппоненту.

В среду, 26 апреля, на Этихад Стэдиум прошел центральный матч 33-го тура АПЛ, в котором сошлись претенденты на чемпионство - Манчестер Сити принимал в гостях Арсенал.

К сожалению, во многом этот поединок получился односторонним. Подопечные Микеля Артеты оказались попросту неготовы к тому, что им предложат их оппоненты.

Уже на старте матча "горожане" вышли вперед. Сыграла связка Де Брюйне - Холанд, но не в естественной для себя манере. В этом случае Эрлинг выступил в качестве ассистента, а Кевин был бомбардиром, точно пробившим в нижний угол ворот Аарона Рамсдейла.

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Казалось, что это должно было разбудить гостей, но нет, они были все такими же инертными. Хозяева поля же продолжили атаковать, Холанд имел несколько хороших шансов отличиться, но либо мешала собственная неточность, либо Рамсдейл.

Но еще до перерыва подопечные Пепа Гвардиолы удвоили преимущество. Де Брюйне подал штрафной с правого фланга, а Джон Стоунз точным ударом головой сделал счет 2:0 в пользу Сити. Причем сначала гол отменили якобы из-за офсайда, но после просмотра повтора Майкл Оливер указал на центр поля.

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А сразу после перерыва все тот же Де Брюйне, по сути, поставил точку в этом матче. И вновь Кевин с Холандом поменялись ролями: Эрлинг отдал пас на бельгийца, а тот из пределов штрафной пробил в дальний угол без шансов для Рамсдейла.

Источник: Getty Images

Артета попытался заменами изменить ход игры, но было уже слишком поздно. Все, на что хватило игроков лондонского клуба, это гол престижа под занавес встречи.

Леандро Троссард после неудачного углового ворвался в штрафную покатил на свободного партнера, которым оказался Роб Холдинг. Центрбек мощно пробил в дальний угол.

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Но даже в таком случае последнее слово оказалось за игроками домашней команды. В добавленное арбитром время Фил Фоден отдал неточную передачу, но мяч рикошетом от Холдинга попал к Холанду, а норвежец, уже успев распустить волосы, установил окончательный счет.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

За счет этой победы Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала до двух очков, имея при этом на два сыгранных матча меньше. Теперь Арсеналу для завоевания чемпионства остается побеждать в каждой игре и надеяться на осечки оппонента. Хотя Сити не дает ни малейшего повода верить, что такая осечка произойдет.

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Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал 33-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Арсенал 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 - Холдинг, 86.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 13 - 13

Ожидаемые голы (xG): 2.18 - 0.52

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи - Гюндоган (Марез, 72), Родри, Де Брюйне (Альварес, 80) - Силва, Холанд, Грилиш (Фоден, 87).

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Холдинг, Габриэль, Зинченкко - Эдегор (Смит-Роу, 71), Парти, Джака (Жоржиньо, 60) - Сака (Нельсон, 80), Жезус (Нкетия, 80), Мартинелли (Троссард, 60).

Предупреждения: Диаш, Грилиш, Родри - Парти.