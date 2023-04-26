Челси - Брентфорд 0:2: обзор матча и результат игры 26.04.2023

Даже появление после перерыва Михаила Мудрика не спасло "синих" от очередного поражения.

В среду, 26 апреля, на Стэмфорд Бридж прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Челси принимал в гостях Брентфорд.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начал этот поединок со скамейки запасных.

Несмотря на преимущество во владении и количестве ударов, два удара гостей были более опасными. Но ни один из них не закончился голом.

Зато голом отметился Сесар Аспиликуэта. Но, к сожалению фанатов Челси, сделал он это не в ту сторону - после навеса мяч попал в испанца и влетел в ворота Кепы Аррисабалаги.

Источник: Getty Images

Сразу после перерыва на поле появился Мудрик, но его влияния на игру не хватило для того, чтобы восстановить паритет.

А вот подопечным Томаса Франка удалось удвоить преимущество. "Пчелы" убежали в контратаку, Бриан Мбемо спокойно вошел в штрафную, обыграл Уэсли Фофана и нанес удар, который попытался заблокировать Тьяго Силва. Однако защитник лишь помешал вратарю - 0:2.

Источник: Getty Images

Брентфорд сумел прервать свою серию без побед - команда поднялась на девятое место, заработав 47 очков. Челси же потерпел свое пятое поражение во всех турнирах. "Пенсионеры" занимают одиннадцатое место, имея в активе 39 очков.

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Статистика матча Челси - Брентфорд 33-го тура АПЛ

Челси - Брентфорд 0:2

Голы: Аспиликуэта, 37 (аг.), Мбемо, 78.

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 15 - 7

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 5 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 1.13

Челси: Аррисабалага - Фофана, Силва, Чалоба - Аспиликуэта (Обамеянг, 46), Фернандес (Феликс, 79), Канте, Ковачич, Чилуэлл - Галлахер (Мудрик, 46), Стерлинг (Мадуэке, 79).

Брентфорд: Райя - Расмуссен, Занка, Пиннок, Ми, Генри (Хики, 90+1) - Йенсен (Баптист, 62), Оньека (Дамсгорд, 62), Янельт - Тоуни (Шаде, 82), Висса (Мбемо, 62).

Предупреждения: Фофана - Йенсен, Генри.