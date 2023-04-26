Атлетико - Мальорка 3:1: обзор матча и результат игры 26.04.2023

Команда Диего Симеоне сократила до двух очков отставание от Реала в таблице чемпионата Испании.

В среду, 26 апреля, на Цивитас Метрополитано состоялся матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико принимал в гостях Мальорку.

Эта встреча стала особенной для "матрасников", которые отмечали 120-летие со дня образования клуба. Поэтому лучшим способом отметить этот праздник стала победа.

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Однако празднование едва не испортил Матия Настасич, который на 20-й минуте поединка вывел гостей вперед. К слову, для Мальорки этот удар был единственным за весь тайм.

К счастью фанатов домашней команды, Атлетико еще до перерыва успел отыграться - голом в раздевалку отметился Родриго Де Пауль. А уже сразу после отдыха Альваро Мората точным ударом головой подарил преимущество своей команде.

Источник: Getty Images

Несмотря на меньшее количество моментов по сравнению с первой половиной, во второй подопечные Диего Симеоне были опаснее. При этом оживились гости, намекавшие, что для них ничего не кончилось.

Но последнее слово в этот вечер было за юбилярами. Антуан Гризманн оформил дубль из ассистов, отдав результативную передачу на Янника Феррейра Карраско.

Источник: Getty Images

В итоге Атлетико завоевал победу, которая приблизила его к Реалу. Теперь между двумя мадридскими командами всего два очка. Напомним, что свой матч "бланкос" проиграли Жироне со счетом 2:4.

Мальорка в свою очередь занимает 11-е место, имея в активе 40 очков.

Статистика матча Атлетико - Мальорка 31-го тура Ла Лиги

Атлетико - Мальорка 3:1

Голы: Де Пауль, 45+2, Мората, 47, Карраско, 77 - Настасич, 20.

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 24 - 6

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 10 - 9

Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 0.97

Атлетико: Грбич - Молина, Хименес, Витцель, Эрмосо, Карраско - Де Пауль (Сауль, 63), Коке (Кондогбия, 79), Лемар (Барриос, 63) - Мората (Корреа, 79), Гризманн.

Мальорка: Райкович - Маффео, Гаджикадунич, Настасич (Санчес, 46), Копете, Хауме - Д. Родригес, Морланес (Ндиайе, 56), А. Родригес (Ли Кан Ин, 56) - Мохаммед, Бастидас (Мурики, 56).