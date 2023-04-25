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Жирона - Реал 4:2: обзор матча и результат игры 25.04.2023

Королевский клуб потерпел неожиданное поражение от каталонцев.
Сегодня, 22:25
Жирона одержала победу над Реалом / Getty Images
Жирона одержала победу над Реалом / Getty Images

Во вторник, 25 апреля, Жирона принимала на своем поле мадридский Реал в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Мичела разобрались с более именитым соперником благодаря сверхрезультативной игре нападающего Валентина Кастельяноса, который оформил покер и принес своей команде победу со счетом 4:2.

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Из-за проблем со здоровьем основного голкипера "сливочных" Тибо Куртуа очередную возможность проявить себя в этом сезоне получил украинец Андрей Лунин, но, как оказалось, этот шанс обернулся неудачей.

Источник: Getty Images

Уже к середине первого тайма Кастельянос обеспечил хозяевам поля комфортное преимущество, отличившись дважды. Сначала аргентинский форвард замкнул подачу в штрафную, а на 24-й минуте завершил контратаку точным ударом между ног Лунину.

Источник: Getty Images

До перерыва Реал сумел отквитать один гол усилиями Винисиуса Жуниора, но в первой же атаке в начале второго тайма Кастельянос забил свой третий мяч в этой встрече.

На 62-й минуте матча аргентинский нападающий довел счет до разгромного, откликнувшись на прострел и головой поразив ворота мадридцев. За оставшееся время поединка Королевский клуб сумел лишь сократить отставание после результативного удара Лукаса Васкеса.

Источник: Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 72-е минуты.

Источник: Getty Images

На данный момент Реал с 65 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на 11 баллов и сыграв на один матч больше. Жирона, набрав 41 пункт расположилась на девятой позиции.

Статистика матча Жирона - Реал 31-го тура чемпионата Испании

Жирона - Реал 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34, Васкес, 85

Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 13 -18
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 7 - 6
Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 2.05

Жирона: Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 89) - Ромеу - Коуто, Цыганков (Валери, 72), Мартин, Рикельме (Рейньер, 89) - Кастельянос (Стуани, 72)

Реал: Лунин - Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52) - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 63) - Асенсио, Родриго (Мариано, 79), Винисиус

Предупреждения: Арнау, 43 - Винисиус, 37, Милитао, 65.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин Виктор Цыганков Жирона

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