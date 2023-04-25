Жирона - Реал 4:2 видео голов и лучших моментов матча 25.04.2023

Во вторник, 25 апреля, Жирона встречалась на своем поле с мадридским Реалом в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда сумела одержать неожиданную победу над Королевским клубом со счетом 4:2 благодаря покеру нападающего Валентина Кастельяноса.

Аргентинский форвард к 24-й минуте поединка дважды огорчил мадридцев, расписавшись в их воротах, которые защищал украинец Андрей Лунин. До перерыва "сливочным" удалось только сократить отставание усилиями Винисиуса Жуниора.

Тем не менее уже в начале второй половины встречи Кастельянос оформил хет-трик, а после - еще и покер на 62-й минуте. Под конец матча один забитый мяч для Реала отквитал Лукас Васкес.

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Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на поединок в старте и провел на поле 72-е минуты.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Реал в 31-м туре Ла Лиги:

Жирона - Реал 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34, Васкес, 85

Жирона: Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 89) - Ромеу - Коуто, Цыганков (Валери, 72), Мартин, Рикельме (Рейньер, 89) - Кастельянос (Стуани, 72)

Реал: Лунин - Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52) - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 63) - Асенсио, Родриго (Мариано, 79), Винисиус

Предупреждения: Арнау, 43 - Винисиус, 37, Милитао, 65.

Источник: MEGOGO