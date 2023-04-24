Атлетико сыграет против Мальорки в специальной форме, посвященной 120-летию клуба

В среду, 26 апреля, мадридский Атлетико в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги примет в гостях Мальорку.

Для команды Диего Симеоне этот поединок станет очень особенным. Дело в том, что в этот день "матрасники" будут отмечать 120 лет со дня основания клуба.

В связи с этим Атлетико готовится сыграть специальной форме, приуроченной этой знаменательной дате.

Согласно с официальным сайтом "кольчонерос", футболисты выйдут на поле в бело-синей форме, которая была вдохновлена самой первой формой в истории клуба.

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Атлетико также будет использовать свою первую эмблему, которая сильно отличается от той, с которой в наши дни ассоциируется команда.

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Источник: ФК Атлетико Мадрид

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Нынешние цвета Атлетико появились лишь в 1911 году. А до того, когда в 1903 году когда группа баскских студентов, которые жили в Мадриде, основала клуб, праотцом которого стал Атлетик Бильбао, использовались сине-белые цвета.