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Футбол

Атлетико сыграет против Мальорки в специальной форме, посвященной 120-летию клуба

"Матрасники" готовятся отмечать большое событие в истории клуба.
Сегодня, 16:58
Атлетико Мадрид / ФК Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид / ФК Атлетико Мадрид

В среду, 26 апреля, мадридский Атлетико в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги примет в гостях Мальорку.

Для команды Диего Симеоне этот поединок станет очень особенным. Дело в том, что в этот день "матрасники" будут отмечать 120 лет со дня основания клуба.

В связи с этим Атлетико готовится сыграть специальной форме, приуроченной этой знаменательной дате.

Согласно с официальным сайтом "кольчонерос", футболисты выйдут на поле в бело-синей форме, которая была вдохновлена самой первой формой в истории клуба.

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Атлетико также будет использовать свою первую эмблему, которая сильно отличается от той, с которой в наши дни ассоциируется команда.

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Источник: ФК Атлетико Мадрид

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Нынешние цвета Атлетико появились лишь в 1911 году. А до того, когда в 1903 году когда группа баскских студентов, которые жили в Мадриде, основала клуб, праотцом которого стал Атлетик Бильбао, использовались сине-белые цвета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид мальорка Ла Лига

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