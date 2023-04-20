Атлетико опасается, что Челси не выкупит Фелиша

Атлетико не хотел бы, чтобы в клуб летом возвращался форвард Жоау Фелиш. Об этом сообщает издание Cadena SER.

В клубе опасаются, что Челси не станет выкупать португальца, арендованного в январе. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне считает, что без Фелиша мадридцы играют лучше.

Атлетико готов продать игрока даже за 80 млн евро. В клубе понимаю, что не смогут отбить 127 млн, потраченные на него в 2019-м. Единственным претендентом на игрока называется Ньюкасл.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца всего два гола в 11 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала озлобились на Фелиша после матча с Челси.