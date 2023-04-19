Держись подальше: Фанаты Реала озлобились на Феликса после матча с Челси

Мадридские фанаты недовольны тем, что португалец тепло пообщался с Винисиусом Жуниором.

Во вторник, 19 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле уступил Реалу (0:2).

Одним из главных героев встречи стал нападающий королевской команды Винисиус Жуниор, который помог Родриго оформить дубль, отдав голевую передачу.

После поединка бразильского футболиста заметили в общении с игроком лондонской команды Жуаном Феликсом, который принадлежит мадридскому Атлетико.

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Болельщикам "сливочных" это не понравилось, ведь тот выступает за главного оппонента в Мадриде. Фанаты Реала оставили серию критичных комментариев в социальных сетях:

"Феликс, мы не хотим видить тебя рядом с нашим клубом".

"Держись подальше, Феликс".

"Жуан, ты не приглашен".

"Феликс, оставь мальчика в покое".

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Некоторые из фанатов Реала пошутил над этим, привлекая возможность подписания Риса Джеймса из Челси:

"Может он даст нам номер Джеймса?".

Отметим, что в полуфинале турнира Реал сыграет с победителем пары Бавария - Манчестер Сити, которые проведут матч сегодня, 19 апреля. Первая встреча завершилась разгромной победой англичан - 3:0.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Челси - Реал.