"Месси > Роналду": S1mple встретился с Неймаром в Бразилии

А заодно рассказал, с кем еще ждет встречи.

Снайпер NaVi Александр s1mple Костылев отправился в Бразилию, где встретился со звездой ПСЖ.

Прилетев в Бразилию, S1mple сразу анонсировал будущую встречу в своем Телеграм-канале. А заодно рассказал, с кем еще ждет встречи.

"Блин, так хочется с Месси познакомиться. Для тех, кто забыл, Месси > Роналдо", - написал киберспортсмен.

А позднее Александр выложил короткое видео встречи с Неймаром, похоже, в одном из бразильских клубов.

Напомним, ранее S1mple жестко высказалася о людях, которые называют войну специальной операцией.