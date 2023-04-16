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"Месси > Роналду": S1mple встретился с Неймаром в Бразилии

А заодно рассказал, с кем еще ждет встречи.
Сегодня, 12:05
Александр s1mple Костылев / HLTV
Александр s1mple Костылев / HLTV

Снайпер NaVi Александр s1mple Костылев отправился в Бразилию, где встретился со звездой ПСЖ.

Прилетев в Бразилию, S1mple сразу анонсировал будущую встречу в своем Телеграм-канале. А заодно рассказал, с кем еще ждет встречи.

"Блин, так хочется с Месси познакомиться. Для тех, кто забыл, Месси > Роналдо", - написал киберспортсмен.

А позднее Александр выложил короткое видео встречи с Неймаром, похоже, в одном из бразильских клубов.

Напомним, ранее S1mple жестко высказалася о людях, которые называют войну специальной операцией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Александр s1mple Костылев

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