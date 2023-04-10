"Сыны шл*х": S1mple жестко раскритиковал тех, кто поддерживает войну в Украине

Лидер украинской команды Natus Vincere по CS:GO Александр S1mple Костылев поделился мнением по поводу войны в Украины.

По словам звездного киберспортсмена, люди неадекватны, если называют войну - специальной военной операцией (сво).

"Все те, кто называют войну, специальной военной операцией - они сыны шл*х. Я думаю, вы понимаете. Каждый адекватный человек понимает, что, тот человек, который говорит про сво, - он сын еб**ой вонючей потаскухи", - сказал Костылев в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что S1mple впервые сыграл в Counter-Strike 2.