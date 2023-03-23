iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

S1mple впервые сыграл в Counter-Strike 2

Снайпер Natus Vincere показал, как выглядит обновленная игра.
Сегодня, 21:30
Александр 's1mple' Костылев / HLTV.org
Александр 's1mple' Костылев / HLTV.org

В среду, 22 марта, кампания Valve объявила то, чего многие любители компьютерных игр ждали уже очень давно - новая Counter-Strike, которая получила название CS 2.

Игра разработана на игровом движке Source 2. Она станет доступной уже будущим летом.

Лучший игрок мира 2022 года, снайпер Natus Vincere Александр 's1mple' Костылев получил возможность опробовать новую CS. NaVi на своем официальном канале в You-Tube опубликовали запись обновленного геймплея.

Читай также: Украинская команда Monte - победитель CCT West Europe Series 2

Напомним, что Counter-Strike 2 станет бесплатным обновлением для CS:GO. Разработчики заявили, что все скины будут перенесены в новую игру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi counter-strike Natus Vincere Александр s1mple Костылев

Статьи по теме

Украинская команда Monte - победитель CCT West Europe Series 2 Украинская команда Monte - победитель CCT West Europe Series 2
ESL Pro League Season 17: Mouz сыграют с Cloud9, Vitality - с ENCE ESL Pro League Season 17: Mouz сыграют с Cloud9, Vitality - с ENCE
Дуэли лучших в мире не будет: Англия потеряла игрока перед матчем с Украиной Дуэли лучших в мире не будет: Англия потеряла игрока перед матчем с Украиной
Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии
Помочь журналистам

Видео

У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана
У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202423:33
Дуэли лучших в мире не будет: Англия потеряла игрока перед матчем с Украиной
Европа23:31
Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии
Киберспорт23:23
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Евро-202423:15
Италия - Англия: видео голов матча
Европа23:04
Бавария уволила Нагельсманна - источники
Теннис22:53
Марта Костюк: результаты матчей
Евро-202422:52
У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана
Европа22:45
Кейн побил рекорд по голам за сборную Англии
Европа22:32
Гризманн недоволен, что капитаном сборной Франции стал Мбаппе, а не он
Европа22:20
Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за национальную команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK