S1mple впервые сыграл в Counter-Strike 2

В среду, 22 марта, кампания Valve объявила то, чего многие любители компьютерных игр ждали уже очень давно - новая Counter-Strike, которая получила название CS 2.

Игра разработана на игровом движке Source 2. Она станет доступной уже будущим летом.

Лучший игрок мира 2022 года, снайпер Natus Vincere Александр 's1mple' Костылев получил возможность опробовать новую CS. NaVi на своем официальном канале в You-Tube опубликовали запись обновленного геймплея.

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Напомним, что Counter-Strike 2 станет бесплатным обновлением для CS:GO. Разработчики заявили, что все скины будут перенесены в новую игру.