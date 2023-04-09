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B8 проиграли третий "матч за Major" и вылетели в стадию последнего шанса

Украинская организация сильно снизила свои шансы.
Сегодня, 18:11
cptkurtka023 / HLTV
cptkurtka023 / HLTV

В Копенгагене состоялись матчи финального раунда RMR-турнира в группе А, в котором встречались коллективы с рекордом 2-2.

Украинская команда B8 сыграла поединок против европейского стака Apeks.

На первой карте, которой был Vertigo, победителя определяли очень долго, ведь она затянулась на целых три серии овертаймов. 

Но в конце концов сильнее здесь оказались ребята из Apeks.

А вот на Anubis борьбы уже практически не было, здесь B8 не смогли составить конкуренцию сопернику и проиграли с разгромным счетом.

B8 - Apeks 0:2 (23:25, 7:16)

Теперь у B8 остался лишь один шанс, пройти на Major в Париже, но для этого нужно будет отвоевать единственную путевку у пяти других команд, среди которых Faze и Falcons.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина CS GO

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