B8 проиграли третий "матч за Major" и вылетели в стадию последнего шанса

В Копенгагене состоялись матчи финального раунда RMR-турнира в группе А, в котором встречались коллективы с рекордом 2-2.

Украинская команда B8 сыграла поединок против европейского стака Apeks.

На первой карте, которой был Vertigo, победителя определяли очень долго, ведь она затянулась на целых три серии овертаймов.

Но в конце концов сильнее здесь оказались ребята из Apeks.

А вот на Anubis борьбы уже практически не было, здесь B8 не смогли составить конкуренцию сопернику и проиграли с разгромным счетом.

B8 - Apeks 0:2 (23:25, 7:16)

Теперь у B8 остался лишь один шанс, пройти на Major в Париже, но для этого нужно будет отвоевать единственную путевку у пяти других команд, среди которых Faze и Falcons.