Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
В столице Дании Копенгагене состоится отборочный RMR-турнир в европейской зоне по итогам которого определится 16 участников мажора, который пройдет в Париже в конце весны этого года.
Примут участие в этом турнире сразу три украинских коллектива - Natus Vincere, Monte и B8.
Формат
- 32 команды поделены на две группы A и B;
- в каждой группе матчи проходят по швейцарской системе;
- для выхода на "мажор" нужно выиграть три матча, после трех поражений – вылет;
- матчи "за выход" и "на вылет" в формате к победе на двух картах;
- все остальные матчи в формате к победе на одной карте;
Paris Major 2023: Европейский RMR
турнирная сетка и результаты матчей
Группа A
Участники: MOUZ, fnatic, Natus Vincere, FaZe, Sprout, Bad News Eagles, B8, Viperio, Into the Breach, 1WIN, Apeks, GamerLegion, OG, Falcons, SAW, Virtus.pro
Из первой группы в стадию Легенд на Paris Major 2023 года проходят четыре команды, еще четыре команды пройдут в стадию Претендентов. Три команды, которые займут места с 9 по 11, пройдут в специальный турнир, где разыграется еще одна путевка на "мажор".
06.04.2023
- 12:00, Virtus.pro - SAW
- 12:00, MOUZ - B8
- 13:30, fnatic - Viperio
- 13:30, Natus Vincere - Into the Breach
- 15:00, Bad News Eagles - 1WIN
- 15:00, Sprout - Falcons
- 16:30, FaZe – OG
- 16:30, Apeks - GamerLegion
- матч верхней сетки №1
- матч верхней сетки №2
- матч верхней сетки №3
- матч верхней сетки №4
07.04.2023
- матч нижней сетки №1
- матч нижней сетки №2
- матч нижней сетки №3
- матч нижней сетки №4
- матч верхней сетки №1, 3-й раунд
- матч верхней сетки №2, 3-й раунд
- матч нижней сетки №3, 3-й раунд
- матч нижней сетки №4, 3-й раунд
- матч команд с рекордом (1-1) №1
- матч команд с рекордом (1-1) №2
- матч команд с рекордом (1-1) №3
- матч команд с рекордом (1-1) №4
08.04.2023
4-й раунд
- матч верхней сетки №1
- матч верхней сетки №2
- матч верхней сетки №3
- матч нижней сетки №1
- матч нижней сетки №2
- матч нижней сетки №3
09.04.2023
5-й раунд (команды с рекордом 2-2)
- матч №1
- матч №2
- матч №3
- матч за четвертое место
Группа B
Участники: Heroic, Cloud9, BIG, ENCE, Vitality, Ninjas in Pyjamas, Spirit, 9INE, G2, Eternal Fire, Astralis, Monte, iNation, Aurora, FORZE, 500
Из группы B в стадию Легенд на Paris Major 2023 года проходят три команды, еще пять команд пройдут в стадию Претендентов. Три команды, которые займут места с 9 по 11, пройдут в специальный турнир, где разыграется еще одна путевка на "мажор".
11.04.2023
- 12:00, Heroic – 500
- 12:00, Cloud9 - FORZE
- 13:30, Spirit - Aurora
- 13:30, BIG - iNation
- 15:00, ENCE - Monte
- 15:00, Vitality - Astralis
- 16:30, Ninjas in Pyjamas - Eternal Fire
- 16:30, 9INE - G2
- матч верхней сетки №1
- матч верхней сетки №2
- матч верхней сетки №3
- матч верхней сетки №4
12.04.2023
- матч нижней сетки №1
- матч нижней сетки №2
- матч нижней сетки №3
- матч нижней сетки №4
- матч верхней сетки №1, 3-й раунд
- матч верхней сетки №2, 3-й раунд
- матч нижней сетки №3, 3-й раунд
- матч нижней сетки №4, 3-й раунд
- матч команд с рекордом (1-1) №1
- матч команд с рекордом (1-1) №2
- матч команд с рекордом (1-1) №3
- матч команд с рекордом (1-1) №4
13.04.2023
4-й раунд
- матч верхней сетки №1
- матч верхней сетки №2
- матч верхней сетки №3
- матч нижней сетки №1
- матч нижней сетки №2
- матч нижней сетки №3
14.04.2023
5-й раунд (команды с рекордом 2-2)
- матч №1
- матч №2
- матч №3
- матч за четвертое место
15.04.2023
- матч за пятое место