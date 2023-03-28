Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира

В столице Дании Копенгагене состоится отборочный RMR-турнир в европейской зоне по итогам которого определится 16 участников мажора, который пройдет в Париже в конце весны этого года.

Примут участие в этом турнире сразу три украинских коллектива - Natus Vincere, Monte и B8.

Формат

32 команды поделены на две группы A и B;

в каждой группе матчи проходят по швейцарской системе;

для выхода на "мажор" нужно выиграть три матча, после трех поражений – вылет;

матчи "за выход" и "на вылет" в формате к победе на двух картах;

все остальные матчи в формате к победе на одной карте;

Paris Major 2023: Европейский RMR

турнирная сетка и результаты матчей

Группа A

Участники: MOUZ, fnatic, Natus Vincere, FaZe, Sprout, Bad News Eagles, B8, Viperio, Into the Breach, 1WIN, Apeks, GamerLegion, OG, Falcons, SAW, Virtus.pro

NaVI

Из первой группы в стадию Легенд на Paris Major 2023 года проходят четыре команды, еще четыре команды пройдут в стадию Претендентов. Три команды, которые займут места с 9 по 11, пройдут в специальный турнир, где разыграется еще одна путевка на "мажор".

06.04.2023

12:00, Virtus.pro - SAW

12:00, MOUZ - B8

13:30, fnatic - Viperio

13:30, Natus Vincere - Into the Breach

15:00, Bad News Eagles - 1WIN

15:00, Sprout - Falcons

16:30, FaZe – OG

16:30, Apeks - GamerLegion

матч верхней сетки №1

матч верхней сетки №2

матч верхней сетки №3

матч верхней сетки №4

07.04.2023

матч нижней сетки №1

матч нижней сетки №2

матч нижней сетки №3

матч нижней сетки №4

матч верхней сетки №1, 3-й раунд

матч верхней сетки №2, 3-й раунд

матч нижней сетки №3, 3-й раунд

матч нижней сетки №4, 3-й раунд

матч команд с рекордом (1-1) №1

матч команд с рекордом (1-1) №2

матч команд с рекордом (1-1) №3

матч команд с рекордом (1-1) №4

08.04.2023

4-й раунд

матч верхней сетки №1

матч верхней сетки №2

матч верхней сетки №3

матч нижней сетки №1

матч нижней сетки №2

матч нижней сетки №3

09.04.2023

5-й раунд (команды с рекордом 2-2)

матч №1

матч №2

матч №3

матч за четвертое место

Группа B

Участники: Heroic, Cloud9, BIG, ENCE, Vitality, Ninjas in Pyjamas, Spirit, 9INE, G2, Eternal Fire, Astralis, Monte, iNation, Aurora, FORZE, 500

Monte

Из группы B в стадию Легенд на Paris Major 2023 года проходят три команды, еще пять команд пройдут в стадию Претендентов. Три команды, которые займут места с 9 по 11, пройдут в специальный турнир, где разыграется еще одна путевка на "мажор".

11.04.2023

12:00, Heroic – 500

12:00, Cloud9 - FORZE

13:30, Spirit - Aurora

13:30, BIG - iNation

15:00, ENCE - Monte

15:00, Vitality - Astralis

16:30, Ninjas in Pyjamas - Eternal Fire

16:30, 9INE - G2

матч верхней сетки №1

матч верхней сетки №2

матч верхней сетки №3

матч верхней сетки №4

12.04.2023

матч нижней сетки №1

матч нижней сетки №2

матч нижней сетки №3

матч нижней сетки №4

матч верхней сетки №1, 3-й раунд

матч верхней сетки №2, 3-й раунд

матч нижней сетки №3, 3-й раунд

матч нижней сетки №4, 3-й раунд

матч команд с рекордом (1-1) №1

матч команд с рекордом (1-1) №2

матч команд с рекордом (1-1) №3

матч команд с рекордом (1-1) №4

13.04.2023

4-й раунд

матч верхней сетки №1

матч верхней сетки №2

матч верхней сетки №3

матч нижней сетки №1

матч нижней сетки №2

матч нижней сетки №3

14.04.2023

5-й раунд (команды с рекордом 2-2)

матч №1

матч №2

матч №3

матч за четвертое место

15.04.2023