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Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей турнира BLAST.tv Paris Major 2023: European RMR в дисциплине Counter Strike: Global Offensive.
Сегодня, 13:20

В столице Дании Копенгагене состоится отборочный RMR-турнир в европейской зоне по итогам которого определится 16 участников мажора, который пройдет в Париже в конце весны этого года.

Примут участие в этом турнире сразу три украинских коллектива - Natus Vincere, Monte и B8.

Формат

  • 32 команды поделены на две группы A и B;
  • в каждой группе матчи проходят по швейцарской системе;
  • для выхода на "мажор" нужно выиграть три матча, после трех поражений – вылет;
  • матчи "за выход" и "на вылет" в формате к победе на двух картах;
  • все остальные матчи в формате к победе на одной карте;

Paris Major 2023: Европейский RMR
турнирная сетка и результаты матчей

Группа A

Участники: MOUZ, fnatic, Natus Vincere, FaZe, Sprout, Bad News Eagles, B8, Viperio, Into the Breach, 1WIN, Apeks, GamerLegion, OG, Falcons, SAW, Virtus.pro

NaVI
NaVI

Из первой группы в стадию Легенд на Paris Major 2023 года проходят четыре команды, еще четыре команды пройдут в стадию Претендентов. Три команды, которые займут места с 9 по 11, пройдут в специальный турнир, где разыграется еще одна путевка на "мажор".

06.04.2023

  • 12:00, Virtus.pro - SAW
  • 12:00, MOUZ - B8
  • 13:30, fnatic - Viperio
  • 13:30, Natus Vincere - Into the Breach
  • 15:00, Bad News Eagles - 1WIN
  • 15:00, Sprout - Falcons
  • 16:30, FaZe – OG
  • 16:30, Apeks - GamerLegion
  • матч верхней сетки №1
  • матч верхней сетки №2
  • матч верхней сетки №3
  • матч верхней сетки №4

07.04.2023

  • матч нижней сетки №1
  • матч нижней сетки №2
  • матч нижней сетки №3
  • матч нижней сетки №4
  • матч верхней сетки №1, 3-й раунд
  • матч верхней сетки №2, 3-й раунд
  • матч нижней сетки №3, 3-й раунд
  • матч нижней сетки №4, 3-й раунд
  • матч команд с рекордом (1-1) №1
  • матч команд с рекордом (1-1) №2
  • матч команд с рекордом (1-1) №3
  • матч команд с рекордом (1-1) №4

08.04.2023

4-й раунд

  • матч верхней сетки №1
  • матч верхней сетки №2
  • матч верхней сетки №3
  • матч нижней сетки №1
  • матч нижней сетки №2
  • матч нижней сетки №3

09.04.2023

5-й раунд (команды с рекордом 2-2)

  • матч №1
  • матч №2
  • матч №3
  • матч за четвертое место

Группа B

Участники: Heroic, Cloud9, BIG, ENCE, Vitality, Ninjas in Pyjamas, Spirit, 9INE, G2, Eternal Fire, Astralis, Monte, iNation, Aurora, FORZE, 500

Monte
Monte

Из группы B в стадию Легенд на Paris Major 2023 года проходят три команды, еще пять команд пройдут в стадию Претендентов. Три команды, которые займут места с 9 по 11, пройдут в специальный турнир, где разыграется еще одна путевка на "мажор".

11.04.2023

  • 12:00, Heroic – 500
  • 12:00, Cloud9 - FORZE
  • 13:30, Spirit - Aurora
  • 13:30, BIG - iNation
  • 15:00, ENCE - Monte
  • 15:00, Vitality - Astralis
  • 16:30, Ninjas in Pyjamas - Eternal Fire
  • 16:30, 9INE - G2
  • матч верхней сетки №1
  • матч верхней сетки №2
  • матч верхней сетки №3
  • матч верхней сетки №4

12.04.2023

  • матч нижней сетки №1
  • матч нижней сетки №2
  • матч нижней сетки №3
  • матч нижней сетки №4
  • матч верхней сетки №1, 3-й раунд
  • матч верхней сетки №2, 3-й раунд
  • матч нижней сетки №3, 3-й раунд
  • матч нижней сетки №4, 3-й раунд
  • матч команд с рекордом (1-1) №1
  • матч команд с рекордом (1-1) №2
  • матч команд с рекордом (1-1) №3
  • матч команд с рекордом (1-1) №4

13.04.2023

4-й раунд

  • матч верхней сетки №1
  • матч верхней сетки №2
  • матч верхней сетки №3
  • матч нижней сетки №1
  • матч нижней сетки №2
  • матч нижней сетки №3

14.04.2023

5-й раунд (команды с рекордом 2-2)

  • матч №1
  • матч №2
  • матч №3
  • матч за четвертое место

15.04.2023

  • матч за пятое место

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