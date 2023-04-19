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Челси - Реал 0:2 Видео голов и лучших моментов матча 18.04.2023 Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча.
Сегодня, 00:43
Челси - Реал / Getty Images
Челси - Реал / Getty Images

Во вторник, 18 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Челси встречался с Реалом. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Первый тайм команды провели на равных. Оба клуба создавали опасные моменты у ворот соперника, однако на решающей стадии игрокам постоянно не хватало точности.

Уже во второй половине встречи гости смогли выйти вперед. На 58-й минуте Винисиус отдал точный пас на Родриго, который отличился забитым мячом.

Под занавес встречи все тот же бразилец вновь поразил ворота Кепы, установив финальный счет.

Вашему вниманию видеообзор матча Челси - Реал:

Статистика матча Челси - Реал 1/4 финала Лиги чемпионов

Челси - Реал 0:2 (0:4 - общий)
Голы: Родриго, 58, 80

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 15 - 7
Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 1.53

Челси: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Феликс, 67), Фернандес (Стерлинг, 67), Хавертц (Маунт, 77).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Начо, 82), Алаба (Рюдигер, 46), Милитао, Камавинга, Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71).

Предупреждения: Милитао (22), Кукурелья (34), Джеймс (50), Мудрик (89).

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