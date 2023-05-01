Модрич ради форсирования восстановления после травмы посетил известного врача

Хавбек Реала Лука Модрич намерен восстановиться после травмы быстрее ожидаемого срока. Об этом сообщает издание Sport Klub.

В эти выходные хорват прилетел в Белград для консультации с сербским специалистом по восстановлению после мышечных травм Марьяной Ковачевич. В своей работе она использует гель на основе плаценты и аппарат с волновым давлением, за счет чего сроки восстановления значительно сокращаются.

С известным доктором также работал теннисист Новак Джокович и, по сообщениям разных источников, некоторые игроки Ливерпуля.

Напомним, Модрич получил травму бедра в матче 31-го тура Ла Лиги против Жироны, ввиду чего он может пропустить финал Кубка Испании против Осасуны и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен вернуться в мадридский Реал.