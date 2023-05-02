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Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет для Челси великолепным игроком на многие годы

Наставник верит в успех своего подопечного.
Сегодня, 09:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Временный главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард высказался о вингере клуба Михаиле Мудрике.

"Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба великолепным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

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Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах", – сказал Лэмпард в интервью Football.london.

В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца всего два ассиста в 11 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик

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