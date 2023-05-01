Цыганык - о Фонсеке и Каштру: Мудрика просто чмырили португальцы

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию вокруг Паулу Фонсеки и Луиша Каштру, которые предпочитали давать больше игрового времени легионерам.

"Мудрика просто чмырили португальцы. Когда в Шахтер пришел Боту, они понавозили туда весь тот мусор. Думаю, они там хорошо "прикурили".

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Вместо Мудрика ставили Тете и Соломона, потому что их купили и надо было продавать. А парень свой, он еще подождет. Хотя на тренировках было видно, что он сильнее", – заявил Цыганык в интервью Sportarena.

Напомним, зимой Мудрик стал игроком Челси. Лондонский клуб отдал Шахтеру 70 млн евро за Михаила, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Контракт украинца с "синими" рассчитан на 8,5 лет.