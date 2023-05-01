iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганык - о Фонсеке и Каштру: Мудрика просто чмырили португальцы

Журналист нелестно высказался об экс-тренерах Шахтера.
Сегодня, 17:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию вокруг Паулу Фонсеки и Луиша Каштру, которые предпочитали давать больше игрового времени легионерам.

"Мудрика просто чмырили португальцы. Когда в Шахтер пришел Боту, они понавозили туда весь тот мусор. Думаю, они там хорошо "прикурили".

Читай также: Де Дзерби: Мудрик мне и моему штабу как сын

Вместо Мудрика ставили Тете и Соломона, потому что их купили и надо было продавать. А парень свой, он еще подождет. Хотя на тренировках было видно, что он сильнее", – заявил Цыганык в интервью Sportarena.

Напомним, зимой Мудрик стал игроком Челси. Лондонский клуб отдал Шахтеру 70 млн евро за Михаила, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Контракт украинца с "синими" рассчитан на 8,5 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Паулу Фонсека Михаил Мудрик Луиш Каштру

Статьи по теме

Шахтер поздравил Срну с днем рождения Шахтер поздравил Срну с днем рождения
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023 Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Голкипер Шахтера приостановил карьеру и вступил в ряды ВСУ Голкипер Шахтера приостановил карьеру и вступил в ряды ВСУ
Наставник Колоса - о поражении Шахтеру: Делали все, что могли, но класс соперника выше Наставник Колоса - о поражении Шахтеру: Делали все, что могли, но класс соперника выше
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Европа18:21
ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы
Европа18:05
Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров
Киберспорт17:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт17:41
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Формула 117:27
Экклстоун посоветовал Шумахеру забыть про Формулу-1
Украина17:20
Цыганык - о Фонсеке и Каштру: Мудрика просто чмырили португальцы
Европа16:56
Лунин приобрел перчатки Усика на благотворительном аукционе экс-игрока сборной Украины
Европа16:51
Ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом
Европа16:28
Хави назвал лучшую команду мира на данный момент
Европа16:18
Невилл назвал самого недооцененного игрока в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK