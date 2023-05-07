Хавбек Ман Сити: Мы уважаем Реал, но не боимся его

Вскоре Манчестер Сити на выезде сыграет с мадридским Реалом в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Полузащитник "горожан" Бернарду Силва поделился мыслями о предстоящем сопернике.

Португалец заявил, что у его команды нет страха перед "сливочными", однако, она уважает соперника.

"Мы уважаем Реал, но Манчестер Сити не имеет страха перед соперником. Почему мы должны бояться? Мы постараемся сохранить набранный импульс, чтобы уверенно победить, зная, что Реал не просто так выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Дело не в эмблеме, дело в игроках, которые выходят на поле. Если бы Реал не имел Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема, вероятно, они могли бы ничего не выиграть, потому что футболка, которую носят игроки, не выигрывает трофеи сама по себе.

Было бы глупо не уважать их, но мы имеем цель их победить, зная, что мы проиграли в прошлом году в трудных обстоятельствах. На этот раз мы постараемся сделать все по-другому", - заявил игрок.

Напомним, матч Реал - Ман Сити состоится во вторник, 9 мая, в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT вы также можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.