Возвращение грифонов: Фанаты Дженоа устроили феерическое шоу в честь возвращения в Серию А

В субботу, шестого мая, Дженоа на своем поле принимала Асколи в рамках Серии Б. Хозяева сумели выиграть встречу - 2:1, что позволило им обеспечить повышение в высший дивизион.

Генуэзский клуб устроил феерическое шоу в честь выхода в Серию А. Фанаты имели возможность танцевать и гулять прямо по полю, однако основная тусовка состоялась на улицах города.

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Футболисты Дженоа вместе с фанатами праздновали прямо на улице, проезжая в автобусе. Болельщики жгли фаера, пели песни и веселились.

Примечательно, что пресс-служба клуба зафиксировала гуляние города прям на дрон, который кружлял вокруг всего Генуи.

Напомним, что Дженоа в прошлом году покинул Серию А. Тогда украинский специалист Андрей Шевченко работал на посту главного тренера на протяжении двух месяцев в 2022 году, а затем был уволен. Во главе команды Шевченко провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

Ранее сообщалось, что горячая фанатка Наполи вышла в город обнаженной в честь завоевания чемпионства.