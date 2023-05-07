Горячая фанатка Наполи вышла в город обнаженной в честь завоевания чемпионства

Наполи, сыграв на днях вничью 1:1 с Удинезе в матче 33-го тура итальянской Серии А, досрочно взял свое третье в истории чемпионство и первое за последние 33 года.

Еще когда команда пребывала на пути к долгожданному триумфу, тиктокерка и танцовщица Кармен Каккавале, являющаяся поклонницей "адзурри", пообещала пройтись обнаженной по Неаполю в случае завоевания скудетто любимой командой.

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Свою часть "сделки" Наполи выполнил, а девушка в свою очередь также не осталась в долгу, сдержав обещание.

После завоевания партенопейцами чемпионства танцовщица вышла на улицы Неаполя без одежды, украсив свое тело ярким боди-артом на клубную тематику.

Ранее сообщалось, что главный тренер Наполи Лучано Спаллетти установил необычное достижение.