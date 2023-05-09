Игрок сборной Украины засветился в промо-ролике Евровидения-2023

Миколенко стал символом солидарности Британии и Украины.

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев промо-ролика Евровидения-2023.

Напомним, что текущим победителем конкурса является Украина, которая и должна была бы его принимать. Но из-за войны действо было перенесено в Британию, а точнее, в Ливерпуль.

В ролике раскрывается тема солидарности и поддержки Украины, так что появление Миколенко вполне органично. Украинец вывешивает родной флаг на втором ярусе Гудисон-Парк.

Полуфинал Евровидения-2023 пройдет 9 мая, а финал - 13 мая. Украинский коллектив TVORCHI, как представители страны-победительницы, выступят сразу в финале.

Напомним, что накануне Эвертон с Виталием добыл важные очки вборьбе за выживание разгромил Брайтон.