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Игрок сборной Украины засветился в промо-ролике Евровидения-2023

Миколенко стал символом солидарности Британии и Украины.
Сегодня, 09:38
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев промо-ролика Евровидения-2023.

Напомним, что текущим победителем конкурса является Украина, которая и должна была бы его принимать. Но из-за войны действо было перенесено в Британию, а точнее, в Ливерпуль.

В ролике раскрывается тема солидарности и поддержки Украины, так что появление Миколенко вполне органично. Украинец вывешивает родной флаг на втором ярусе Гудисон-Парк.

Полуфинал Евровидения-2023 пройдет 9 мая, а финал - 13 мая. Украинский коллектив TVORCHI, как представители страны-победительницы, выступят сразу в финале.

Напомним, что накануне Эвертон с Виталием добыл важные очки вборьбе за выживание разгромил Брайтон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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