Модрич - о Манчестер Сити: У них мало что получалось

Хавбек Реала Лука Модрич прокомментировал исход матча против Манчестер Сити (1:1) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

"Мы хорошо провели концовку матча, ощущения хорошие. Все еще впереди.

Мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут действовать, что они будут владеть мячом, и они создали не так много моментов — у нас было больше. Жаль, что они смогли забить гол, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.

Мы знали, что мяч будет у Сити, что прессинговать будет непросто. Мы терпеливо ждали своих шансов, а у них мало что получалось сделать с мячом.

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В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, что нам нужно больше владения и больше моментов, и именно этого мы и добились.

Думаю, мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, на ответный матч мы выйдем с той же уверенностью в своей способности победить. Шансы — 50 на 50", — приводит слова хорвата издание Marca.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити - Реал состоится 17 мая на Этихаде.