Экс-игрок Ливерпуля: Игра Милана настолько далека от 1/2 финала ЛЧ, что это приводит в ужас

Стивен Джеррард не оценил перформанс "россонери" в матче против Интера.

Вчера, 10 мая, Милан проиграл Интеру со счетом 0:2 в рамках первого матча 1/2 финала ЛЧ.

Экс-игрок Ливерпуля и бывший тренер Астон Виллы Стивен Джеррард в эфире телеканала BT Sport прокомментировал игру коллектива Стефано Пиоли в матче.

По словам англичанина, уровень "россонери" невероятно далек от такой стадии Лиги Чемпионов.

"Игра Милана настолько далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов, что это пугает.

Они выглядели как стая игроков, которые вышли на поле. Они не играли коллективно. Главный тренер, видимо, чешет голову.

На протяжении всех 90 минут два центральных защитника и два центральных хавбека Милана были пассивными и слабыми", - сказал Джеррард.

Напомним, ответная встреча состоится менее чем через неделю, 16 мая.