Каннаваро: Реал – фаворит матча с Манчестер Сити

Бывший защитник Ювентуса Фабио Каннаваро поделился мнением о предстоящем ответном матче Реала против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Реал снова в шаге от финала Лиги чемпионов. Да это так и есть. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе Манчестер Сити.

Сити фаворит? Я так не считаю. Я хорошо знаю Реал и вы, в Испании, прекрасно знаете его. И я убежден, чтобы они отправятся в Манчестер за победой. Реал – фаворит ответного матча, даже на выезде.

Я не ожидал, что Реал так легко обыграет Ливерпуль и Челси. Но мы говорим о Реале. Понятно, что в этом сезоне в Ла Лиги у них не все ладится.

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Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать – Лига чемпионов всегда важнее Ла Лиги.

Дело в том, что у них есть тренер, который всегда потихоньку куда-то добирается. Карло Анчелотти – феномен в этом плане, и поэтому соперники по полуфиналам всегда боятся Реал.

Реал не беспокоится о сопернике перед собой. Манчестер Сити – отличная команда с одним из лучших тренеров в мире… Но когда говоришь о Лиге чемпионов, имеешь в виду Реал", – сказал Каннаваро в интервью As.

Напомним, ответный матч команд состоится в среду, 17 мая, в Манчестере.