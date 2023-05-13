Милан безидейно уступил аутсайдеру чемпионата

В субботу, 13 мая, в рамках 35-го тура Серии А Специя принимала дома Милан.

Полуфиналист Лиги чемпионов начал матч очень активно, лишь Драговски и каркас ворот не позволили "россонери" отличится. Но в целом первый тайм вышел довольно скудным на моменты. А вот во второй половине игры зрителей ждали удивительные события.

Милан продолжал давить, но Специя словно почувствовала слабость фаворита и тоже приавила. Команды обменивались моментами вплоть до 75 минуты, когда хозяева сумели открыть счет благодаря угловому. А уже через 10 минут Специя удвоила счет шикарным ударом со штрафного. Милан, в предверии матча против Интера, выглядит очень неуверенно.

Статистика матча Специя - Милан 35-го тура чемпионата Италии

Специя - Милан 2:0

Голы: Вишневски, 75, Эспозито, 85

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 15 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.90 - 1.04

Специя: Драговски - Николау, Ампаду, Вишневски - Амьян, Реца, Экдаль, Бурабия (Журковски, 64), Эспозито - Джаси (Коваленко, 90), Нзола.

Милан: Меньян - Калулу, Кьер, Томори (Калабрия, 85), Эрнандес (Балло-Туре, 64) - Браим Диас (Адли, 71), Побега, Салемакерс (де Кетеларе, 64), Тонали, Ориги, Ребич (Жиру, 71).

Предупреждения: Аду, 38 - Диас, 52