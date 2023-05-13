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Дортмундская Боруссия разорвала гладбахскую и продолжила чемпионскую гонку

"Шмели" не отстают от Баварии.
Вчера, 21:47
Боруссия Д - Боруссия М / Getty Images
Боруссия Д - Боруссия М / Getty Images

В субботу, 13 мая, в Германии прошел поединок между Боруссий из Дортмунда и из Менхенгладбаха.

Матч начался сразу же с гола, Мален добивал мяч буквально в пустые ворота. Затем 15 минут команды обменвались опасными моментами, пока гости не ошиблись в своей штрафной. Беллингем реализовал пенальти, хотя кипер Боруссии был близок к спасению.

Источник: Getty Images

А уже через две минуты Аллер классно пяткой замкнул передачу, доведя счет до разгромного уже на 20-й минуте. Затем ивуариец снова продемонстрировал блестящую технику, отметившись дублем.

Источник: Getty Images

К перерыву в матче было все понятно, но во втором тайме борьба разгорелась с новой силой. Бенсебайни отыграл один мяч с пенальти, затем Штиндль забил еще и казалось, что камбек возможен, но времени оставалось слишком мало. В концовке матча Рейна окончательно добил гостей, вколотив пятый мяч.

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М 32-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д - Боруссия М 5:2

Голы: Мален, 5, Беллингем (пенальти), 18, Аллер, 20, 32, Рейна, 90+4 - Бенсебайни (пенальти), 75, Штиндль, 85

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 33 - 13
Удары в створ: 13 - 8
Фолы: 10 - 12
Ожидаемые голы (xG): 5.54 - 1.89

Боруссия Д: Кобель - Хуммельс (Озджан, 59), Зюле, Рюэрсон (Геррейру, 59) - Джан, Брандт (Ройс, 68), Беллингем, Вольф - Аллер (Мукоко, 79), Мален (Рейна, 69), Адейеми.

Боруссия М: Ольшовски - Лайнер, Эльведи (Янчке, 82), Фридрих, Бенсебайни - Хофманн, Вайгль, Вольф (Итакура, 46), Нойхаус (Крамер, 68), Коне (Нетц, 75) - Нгуму (Штиндль, 75).

Предупреждения: Бенсебайни, 77, Крамер, 90+4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах

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