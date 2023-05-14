Эльче - Атлетико 1:0: обзор матча и результат игры 14.05.2023

"Матрасники" не сумели отыграться, в результате чего пропустили вперед Реал в гонке за испанское "серебро".

В воскресенье, 14 мая, на Эстадио Мануэль Мартинес Валеро прошел матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором Эльче принимал в гостях мадридский Атлетико.

Диего Симеоне из-за травм не смог рассчитывать сразу на пятерых основных игроков: Мемфиса Депая, Маркоса Льоренте, Рейнилдо, Яна Облака и Стефана Савича.

К сожалению фанатов мадридского коллектива, одна из этих потерь оказалась ключевой.

На 41-й минуте хозяева поля вбросили аут с левого фланга. Иво Грбич, который ранее не подводил свою команду, ошибся на выходе и не смог как следует кулаком попасть по мячу. В итоге Фидель в касание нанес удар уже по пустым воротам.

Источник: Getty Images

Несмотря на разницу в классе, Атлетико так и не смог отыграться, уступив команде, которая досрочно вылетела из Ла Лиги. Этим воспользовался Реал, вернувшийся на вторую строчку таблицы. "Бланкос" опережают своих соседей на два очка за четыре тура до финиша.

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Статистика матча Эльче - Атлетико 34-го тура Ла Лиги

Эльче - Атлетико 1:0

Гол: Фидель, 41.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 16 - 3

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.68

Эльче: Бадия - Паласиос, Бигас (Магальян, 83), Клерк, Бланко (Милья, 67) - Моренте, Дональд, Гумбау, Фидель (Гути, 83) - Нтека (Хосан, 67), Бое (Понсе, 90+3).

Атлетико: Грбич - Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо (Родригес, 61), Карраско - Де Пауль (Барриос, 61), Коке (Мартин, 82), Лемар (Корреа, 53) - Мората, Гризманн.

Предупреждения: Фидель, Бланко.