Манчестер Сити уверенно разобрался с Эвертоном

В воскресенье, 14 мая, на Гудисон Парк прошел матч между Эвертоном и Манчестер Сити.

Неожиданно, но хозяева удачно сдерживали Сити в течение первых 30 минут игры, однако кроме борьбы в начале матча ничего не было. Эвертону удалось создать опасный момент, на что "горожане" сразу же ответили красивым голом Гюндогана. А сразу после своим 36-м голом отличился и Эрлинг Холанд.

Источник: Getty Images

Второй тайм был почти точной копией первого, "ириски" выглядели весьма неплохо, но Сити забил еще раз со штрафного. Подопечные Дайча даже сумели перехватить контроль над игрой, но конвертировать это в голы не удалось.

Источник: Getty Images

Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити 36-го тура чемпионата Англии

Эвертон - Манчестер Сити 0:3

Голы: Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 7 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 11 - 4

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 0.70

Эвертон: Пикфорд - Паттерсон, Тарковски, Мина, Холгейт (Коуди, 56) - Грэй, Гуйе (Онана, 56), Дукуре, Гарнер (Грей, 76), Ивоби, Макнил - Кальверт-Льюин (Мопе, 46).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Лапорт, Рубен Диаш (Гомес, 90+1), Аканджи - Родри (Филлипс,88), Гюндоган (Силва, 77) , Фоден, Марез, Альварес - Холанд (Грилиш, 78).

Предупреждения: Гарнер, 49