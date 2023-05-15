Почеттино возобновил интерес Челси к хавбеку Вест Хэма
Однако шансы подписать Райса крайне малы.
Челси возобновил свой интерес к хавбеку Вест Хэма Деклану Райсу, утверждает 90Min.
Лондонский клуб вот-вот обзаведется новым тренером, Маурисио Почеттино вскоре станет новым тренером Челси. И он он хочет поработать с 24-летним англичанином.
К тому же клубу необходим качественный игрок в центре поля, ведь Канте еще не продлил контракт, а Галлахер, Лофтус-Чик и Ковачич, скорее всего, покинут Челси.
При этом сильный хавбек - основа игры Маурисио Почеттино. Однако клуб понимает, что за Райса предстоит тяжелая борьба с обоими Манчестерами, Арсеналом и Ливерпулем.
Среди альтернатив клуб рассматривает Ромео Лавию и Ману Коне, как более дешевые и безопасные варианты.
Ранее, напомним, Тиаго Силва заявил, что останется в Челси еще на сезон.