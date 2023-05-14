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Игрок Челси заверил, что не планирует покидать клуб будущим летом

Тьяго Силва продолжит выступать за "пенсионеров" несмотря на интерес со стороны бразильского клуба.
Сегодня, 18:31
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Центрбек Челси Тьяго Силва развеял слухи о том, что он планирует вернуться на родину будущим летом.

Недавно появилась информация, что Флуминенсе связывался с игроком для обсуждения потенциального сотрудничества. Однако 38-летний бразилец заявил, что продолжит выступать за лондонский клуб.

"У меня есть контракт здесь (в Челси), верно? Это даже странно, потому что некоторые вещи выходят (в СМИ) и оказывается, что фанаты (Флуминенсе) влюблены…", - цитирует Силву The Athletic.

"Некоторые даже ругают меня в соцсетях, другие говорят "приходи скорее", третьи говорят "если сейчас не придешь, то и больше не приходи". Я всегда выполнял свои контракты. Я не останусь здесь, если Челси не захочет меня видеть в следующем году или если новый тренер, который придет, не захочет, чтобы я остался".

Тьяго Сильва играл за Флуминенсе с 2006 по 2009 год, выиграв кубок Бразилии в 2007 году. Он признался, что действительно вел переговоры с бразильским клубом, но это было до того, как он продлил контракт с Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Тьяго Силва

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