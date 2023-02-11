Тьяго Силва подписал новый контракт с Челси

Бразилец и не думает останавливаться - ветеран еще на год задержится на Стэмфорд Бридж.

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Тьяго Силвой.

Стороны продлили соглашение, согласно которому 38-летний бразилец продолжит выступать за "синих" до конца сезона-2023/24. Прежний контракт подходил к концу будущим летом, но и клуб, и игрок были положительно настроены на продолжение сотрудничества.

Thiago Silva has signed a new contract to continue at Chelsea for a further year! 😁 pic.twitter.com/plFSNsqcUN — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023

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Напомним, что Тьяго Силва присоединился к Челси летом 2020 года, покинув ПСЖ в статусе свободного агента. В составе парижан центрбек отыграл 8 лет, выиграв все национальные трофеи.

В нынешнем сезоне Силва вышел на поле 24 раза во всех турнирах, записав на свой счет 2 результативные передачи. Он также съездил в Катар на чемпионат мира 2022 года, где вместе со сборной Бразилии дошел до 1/4 финала.

С уверенностью можно сказать, что Тьяго Силва точно не станет частью будущей массовой распродажи, которую Челси намерен организовать будущим летом.