Челси навяжет борьбу Манчестер Юнайтед в гонке за ключевого игрока Наполи

Осимхен может перебраться в АПЛ.

Челси вступил в гонку за форварда Наполи Виктора Осимхена. Об этом сообщает издание talkSPORT.

На игрока также претендует Манчестер Юнайтед, однако у "красных дьяволов" есть незавершенные дела на трансферном рынке. Для возможного подписания нигерийского нападающего клубу придется продать ряд футболистов этим летом.

Манкунианцы хотят избавиться от Харри Магуайра, Донни ван де Бека, Антони Марсьяля, Виктора Линделефа и Аарона Уан-Биссаки.

Отметим, Наполи хочет выручить с продажи Осимхена не менее 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийца 16 голов и 3 ассиста в 17 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что нападающий Наполи побил необычный рекорд Роналду.