iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нападающий Наполи побил необычный рекорд Роналду

Виктор Осимен прыгнул выше португальца.
Сегодня, 22:49
Виктор Осимен
Виктор Осимен

В рамках 21 тура чемпионата Италии Наполи разгромил Специю со счетом 3:0.

В данном матче нападающий "партенопейцев" Виктор Осимен оформил дубль.

Читай также: Месси, Роналду или кто-то другой? Тренер Марселя назвал лучшего игрока в мире в данный момент

Впрочем, для нигерийца данный матч стал примечательным по еще одной причине. Он установил рекорд Серии А по высоте прижка.

Игрок прыгнул на 2 метра 58 сантиметров. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду.


Статьи по теме

Клубный чемпионат мира 2023: Реал и Аль-Хиляль поспорят за трофей, Фламенго сыграет с Аль-Ахли за "бронзу" Клубный чемпионат мира 2023: Реал и Аль-Хиляль поспорят за трофей, Фламенго сыграет с Аль-Ахли за "бронзу"
Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал клубного чемпионата мира Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал клубного чемпионата мира
Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Майами отправил Дедмона в Сан-Антонио Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Майами отправил Дедмона в Сан-Антонио
Тен Хаг: Я пришел в МЮ сделать долгосрочный проект Тен Хаг: Я пришел в МЮ сделать долгосрочный проект
Помочь журналистам

Видео

Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Другие страны23:19
Клубный чемпионат мира 2023: Реал и Аль-Хиляль поспорят за трофей, Фламенго сыграет с Аль-Ахли за "бронзу"
Другие страны23:15
Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал клубного чемпионата мира
Европа22:49
Нападающий Наполи побил необычный рекорд Роналду
НБА22:38
Дедлайн обменов НБА: Ирвинг уехал в Даллас, Майами отправил Дедмона в Сан-Антонио
Европа22:02
Тен Хаг: Я пришел в МЮ сделать долгосрочный проект
Европа21:58
Звезда Манчестер Юнайтед всю свою карьеру выступает под неправильным именем
Европа21:35
Малиновский выйдет на матч кубка Франции против ПСЖ с первых минут
Лига Европы21:13
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча 16.02.2023 Лиги Европы
Европа21:09
Шахтер U-19 не смог переиграть сверстников из Хайдука в ЮЛЧ
Европа20:35
Пушка Степаненко: обзор матча Шахтер - Сараево
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK