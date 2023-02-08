Нападающий Наполи побил необычный рекорд Роналду
Виктор Осимен прыгнул выше португальца.
В рамках 21 тура чемпионата Италии Наполи разгромил Специю со счетом 3:0.
В данном матче нападающий "партенопейцев" Виктор Осимен оформил дубль.
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Впрочем, для нигерийца данный матч стал примечательным по еще одной причине. Он установил рекорд Серии А по высоте прижка.
Игрок прыгнул на 2 метра 58 сантиметров. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду.