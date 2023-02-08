Месси, Роналду или кто-то другой? Тренер Марселя назвал лучшего игрока в мире в данный момент
Наставник Руслана Малиновского отметим игру Мбаппе.
Главный тренер Марселя Игор Тудор назвал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.
"Учитывая наш стиль игры, Мбаппе стал бы чудесным орудием. Его отсутствие – это хорошо для нас. У ПСЖ есть другие быстрые игроки в атаке. Мы не готовим особый план против Месси, потому что у ПСЖ хорошие игроки на каждой позиции.
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Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам. Очевидно, для нас его отсутствие станет преимуществом, но у ПСЖ есть другие игроки, способные изменить ход матча", – сказал Тудор в интервью Canal Supporters.
Напомним, Мбаппе получил травму и не сыграет за ПСЖ в матче 1/8 финала Кубка Франции против Марселя, который состоится в среду, 8 февраля.