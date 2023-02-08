Месси, Роналду или кто-то другой? Тренер Марселя назвал лучшего игрока в мире в данный момент

Главный тренер Марселя Игор Тудор назвал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

"Учитывая наш стиль игры, Мбаппе стал бы чудесным орудием. Его отсутствие – это хорошо для нас. У ПСЖ есть другие быстрые игроки в атаке. Мы не готовим особый план против Месси, потому что у ПСЖ хорошие игроки на каждой позиции.

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Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам. Очевидно, для нас его отсутствие станет преимуществом, но у ПСЖ есть другие игроки, способные изменить ход матча", – сказал Тудор в интервью Canal Supporters.

Напомним, Мбаппе получил травму и не сыграет за ПСЖ в матче 1/8 финала Кубка Франции против Марселя, который состоится в среду, 8 февраля.