Мбаппе не сыграет в первом матче с Баварией в 1/8 ЛЧ

Француз не сможет помочь ПСЖ в важном матче.

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе получил серьезный ушиб, получив травму в матче чемпионата Франции против Монпелье.

Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, звезда футбола будет вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии 14 февраля из-за повреждения мышц.

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Предполагается, что из-за повреждения французский нападающий не сможет выйти на поле в ближайшие три недели.

В этом сезоне Мбаппе был неотъемлемой частью команды, проведя 26 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.