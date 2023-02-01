Голкипер ПСЖ перебрался в стан аутсайдера АПЛ

В конце трансферного окна ПСЖ все-таки удалось пристроить Кейлора Наваса.

Как сообщает пресс-служба парижан, костарриканец отправился в Ноттингем Форрест.

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В стане "лесников" 36-летний голкипер проведет остаток сезона. Права выкупа у английского клуба не будет.

В текущем сезоне вратарь провел лишь 1 матч на одной из ранних стадий кубка Франции.