В Испании уволили арбитра VAR, который не показал главному судье фол на Винисиусе

Арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва был уволен Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) после того, как допустил серьезную оплошность в матче 35-го тура Ла Лиги Валенсия - Реал, пишет Marca.

Напомним, что в ходе того матча Винисиус получил прямую красную карточку за удар соперника в лицо и может пропустить остаток сезона.

Однако до этого форвард "летучих мышей" Уго Дуро схватил бразильца за шею, за что тот и ответил ударом в лицо. Однако арбитр VAR не стал показывать этот эпизод главному судье, когда тот пошел проверять свое решение.

Вильянуэва считается ответственным за то, что не показал главному арбитр полный момент, что повлияло на его решение. Обоснований такому поступку найдено не было.

А заодно RFEF уволили еще несколько видеоассистентов VAR, так теперь одной из целей федерации стало улучшении системы видеоповторов.

Напомним, что ранее донецкий Шахтер заявлял о готовности приобретения системы VAR для УПЛ.