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Винисиус может пропустить остаток сезона

Бразильцу грозит дисквалифицкаия.
Вчера, 21:44
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Игрок Реала Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей, сообщает AS.

В матче 35-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом бразильский вингер получил прямую красную карточку за прямой удар в лицо нападающему "мышей" Уго Дуро.

Главный аритр поединка отметил этот момент в протоколе матча, как "удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока". Наказание за это - дисквалифицкаия от одного до трех матчей.

Стоит отметить, что если бы арбитр расценил эпизод, как акт агрессии, то Винисиусу грозила бы более жесткая дисквалификация - от четырех до двенадцати матчей.

К тому же бразильцу повезло, что арбитр не стал включать в протокол жесты в адрес болельщиков Валенсии. Винисиус издевался над ними, напоминая, что клуб вполне может вылететь в Сегунду.

Напомним, что все тот же матч между Реалом и Валенсией также запомнился очередным расистским скандалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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