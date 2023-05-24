Лидер Челси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Маунт может перебраться в Манчестер.

Хавбек Челси Мэйсон Маунт определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает издание The Athletic.

Претенденты на футболиста сборной Англии уже осведомлены, что ему хочется выступать за Манчестер Юнайтед. Переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время.

Отметим, контракт 24-летнего полузащитника с "синими" рассчитано до июля 2024 года. На англичанина также претендуют Арсенал, Ливерпуль и Бавари.

В текущем сезоне на счету Маунта три гола и два ассиста в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси стал лидером среди команд АПЛ по затратам на зарплату.