iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси стал лидером среди команд АПЛ по затратам на зарплату

"Синим" стоит избавиться от балласта летом.
Сегодня, 16:46

Стало известно, сколько каждый из клубов АПЛ тратит на зарплаты игроков на данный момент.

Как сообщает Mirror, ссылаясь на портал Alliance, на первом месте по этому показателю находится Челси.

Читай также: Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ

У "синих" на заработные платы всех футболистов уходит 216,6 млн фунтов в год. На второй позиции расположился МЮ, тратя на 3,3 млн меньше, а тройку лидеров замыкает Ман Сити, тратя 186,1 млн в год.

Что касается других команд с украинцами в составе, то Арсенал Александра Зинченка платит игрокам в сумме 110,3 млн фунтов в год, что является пятым показателем в лиге, Эвертон Виталия Миколенко замыкает первую десятку (81,5 млн фунтов в год), а Борнмут расположился на 18 позиции (46,4 млн фунтов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити

Статьи по теме

Гвардиола высказался о своем будущем Гвардиола высказался о своем будущем
Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
Барселона, Реал, ПСЖ, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Барселона, Реал, ПСЖ, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Гвардиола: Де Дзерби - один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет Гвардиола: Де Дзерби - один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет
Помочь журналистам

Видео

Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:50
NaVi пропустят два турнира по CS:GO из-за проблем с визами
Европа18:25
Барселона объявила об уходе очередной клубной легенды
Теннис18:12
Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
Бокс17:50
На глазах у Фьюри: Паркер быстро разобрался с Опелу
Украина17:40
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
ММА17:22
Порье сделал прогноз на бой Макгрегор - Чендлер
Украина17:08
Верес и Александрия не выявили победителя в голевой перестрелке
Украина17:00
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
ММА16:53
Сборная Украины добыла победу на чемпионате Европы по единоборствам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK