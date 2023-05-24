Челси стал лидером среди команд АПЛ по затратам на зарплату

Стало известно, сколько каждый из клубов АПЛ тратит на зарплаты игроков на данный момент.

Как сообщает Mirror, ссылаясь на портал Alliance, на первом месте по этому показателю находится Челси.

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У "синих" на заработные платы всех футболистов уходит 216,6 млн фунтов в год. На второй позиции расположился МЮ, тратя на 3,3 млн меньше, а тройку лидеров замыкает Ман Сити, тратя 186,1 млн в год.

Что касается других команд с украинцами в составе, то Арсенал Александра Зинченка платит игрокам в сумме 110,3 млн фунтов в год, что является пятым показателем в лиге, Эвертон Виталия Миколенко замыкает первую десятку (81,5 млн фунтов в год), а Борнмут расположился на 18 позиции (46,4 млн фунтов).