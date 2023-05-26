Монца решила выкупить защитника Шахтера

Монца готовит предложение по выкупу контракта Марлона, который принадленжит донецкому Шахтеру.

Напомним, что 27-летний бразилец в текущем сезоне выступал за Монцу в рамках аренды, и неплохо себя проявил, раз итальянцы готовы выкупить его.

Что важно, действительно выкупить. Ведь ФИФА продлила разрешение для иностранцев в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Сейчас итальянцы ведут переговоры с донецким клубом и самим Марлоном, чтобы добиться согласия и окончательно утвердить условия сделки.

Напомним, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2026 года. Также ранее стало известно будущее Виллиана.