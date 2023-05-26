iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Монца решила выкупить защитника Шахтера

Марлон окончательно расстанется с Шахтером.
Вчера, 22:56
Марлон / Getty Images
Марлон / Getty Images

Монца готовит предложение по выкупу контракта Марлона, который принадленжит донецкому Шахтеру.

Напомним, что 27-летний бразилец в текущем сезоне выступал за Монцу в рамках аренды, и неплохо себя проявил, раз итальянцы готовы выкупить его.

Что важно, действительно выкупить. Ведь ФИФА продлила разрешение для иностранцев в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Сейчас итальянцы ведут переговоры с донецким клубом и самим Марлоном, чтобы добиться согласия и окончательно утвердить условия сделки.

Напомним, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2026 года. Также ранее стало известно будущее Виллиана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер монца

Статьи по теме

Тренер Шахтера пообещал исполнить желание капитана женской команды "горняков" Тренер Шахтера пообещал исполнить желание капитана женской команды "горняков"
Заря - Шахтер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Заря - Шахтер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Шахтер в большинстве разгромил Зарю, сделав уверенный шаг к чемпионству Шахтер в большинстве разгромил Зарю, сделав уверенный шаг к чемпионству
Милевский встретился с Ракицким, примерив общий шарф Динамо и Шахтера Милевский встретился с Ракицким, примерив общий шарф Динамо и Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:12
В Баварии хотят поскорее продлить контракт с одним из ключевых защитников
Вчера, 23:51
Европа23:51
Президент Барселоны анонсировал глобальные перемены в клубе
ММА23:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:19
Тухель назвал формулу успеха для Баварии
Европа22:56
Монца решила выкупить защитника Шахтера
Украина22:39
Тимощук пытался получить румынское гражданство
Формула 121:56
Вольфф: Впервые болид не делает то, чего мы не хотели бы
Европа21:27
Тренер ПСЖ: Месси – это футбол
Европа21:14
Ну хоть не зенит: Спаллетти набил крутое тату в честь победы в Серии А
Киберспорт20:55
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK