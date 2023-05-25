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Футбол

Экс-футболист Шахтера может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии

Будущее Виллиана остается неопределенным.
Сегодня, 17:50
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images

Будущее экс-игрока донецкого Шахтера, а также лондонских Челси и Арсенала Виллиана остается очень туманным.

Как сообщает Фабрицио Романо, у бразильца есть несколько опций продолжения карьеры. К примеру, Виллиан все еще ведет переговоры о продлении контракта с Фулхэмом.

Также не исключено то, что футболист покинет стан "дачников". По информации журналиста, в услугах вингера заинтересован ряд европейских клубов и команд из чемпионата Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что контракт игрока с Фулхэмом заканчивается в конце июня этого года. В текущем сезоне сыграл 26 игр, записав на свой счет 5 голов и 5 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, чтоу правительства Саудовской Аравии в планах пригласить не менее 20 мировых звезд в местный чемпионат.


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