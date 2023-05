Экс-футболист Шахтера может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии

Будущее экс-игрока донецкого Шахтера, а также лондонских Челси и Арсенала Виллиана остается очень туманным.

Как сообщает Фабрицио Романо, у бразильца есть несколько опций продолжения карьеры. К примеру, Виллиан все еще ведет переговоры о продлении контракта с Фулхэмом.

Также не исключено то, что футболист покинет стан "дачников". По информации журналиста, в услугах вингера заинтересован ряд европейских клубов и команд из чемпионата Саудовской Аравии.

Understand talks are ongoing between Willian agent and Fulham over new deal in order to stay next season. Nothing is done/sealed yet. ⚪️🇧🇷



🇸🇦🇪🇺 There are more European clubs and Saudi League clubs interested in signing Willian. pic.twitter.com/PT7pYRv0pF