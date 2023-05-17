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Футбол

Аравийское правительство составило список игроков, которые должны играть в местной лиге

Местные чиновники намерены наполнить чемпионат топ-игроками.
Сегодня, 19:57
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Правительство Саудовской Аравии составило список игроков, которых необходимо пригласить в местный чемпионат.

Как сообщает Бен Джейкобс, в списке чиновников присутствует всего 20 топовых футболистов.

Среди них выделяются форвард Баварии Садио Мане и его экс-одноклубник Роберто Фирмино, играющий за Ливерпуль.

Напомним, ранее сообщалось, что среди футболистов, которые переберутся в чемпионат Саудовской Аравии может быть Лионель Месси.


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