Аравийское правительство составило список игроков, которые должны играть в местной лиге
Местные чиновники намерены наполнить чемпионат топ-игроками.
Правительство Саудовской Аравии составило список игроков, которых необходимо пригласить в местный чемпионат.
Как сообщает Бен Джейкобс, в списке чиновников присутствует всего 20 топовых футболистов.
Среди них выделяются форвард Баварии Садио Мане и его экс-одноклубник Роберто Фирмино, играющий за Ливерпуль.
Напомним, ранее сообщалось, что среди футболистов, которые переберутся в чемпионат Саудовской Аравии может быть Лионель Месси.