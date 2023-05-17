Аравийское правительство составило список игроков, которые должны играть в местной лиге

Правительство Саудовской Аравии составило список игроков, которых необходимо пригласить в местный чемпионат.

Как сообщает Бен Джейкобс, в списке чиновников присутствует всего 20 топовых футболистов.

Среди них выделяются форвард Баварии Садио Мане и его экс-одноклубник Роберто Фирмино, играющий за Ливерпуль.

Напомним, ранее сообщалось, что среди футболистов, которые переберутся в чемпионат Саудовской Аравии может быть Лионель Месси.